Le opere dei writer a sostegno del canile

L’arte e la passione per gli animali domestici portano al canile comunale di Riccione un dono in denaro. L’iniziativa partita in estate con i writers del territorio ha permesso alla struttura di incassare, con la successiva asta di beneficenza delle opere realizzate, una somma che ora sarà investita per potenziare l’attività di ricovero e degenza dei gatti. In piena estate il canile riccionese si era trasformato in una galleria d’arte a cielo aperto. Erano arrivati i migliori writer del territorio: Burla Manu, Blatta, Yopoz, Enko4, Federico Tomoz Bandini e Giacomo Drudi. Negli spazi della struttura erano state realizzate sei opere, cinque delle quali sono state messe all’asta con lo scopo di finanziare i progetti del canile. La sesta opera di grandi dimensioni dal titolo ‘Sgambate’, a firma di Burla Manu, è stata donata al canile e oggi è diventata l’immagine ufficiale dell’associazione K. Lorenz e del canile stesso. "Il ricavato dell’asta di beneficenza - spiega il presidente dell’associazione K. Lorenz, Massimiliano Lemmo - ha permesso di acquistare uno stabulario per il ricovero e la degenza dei gatti da inserire nel nuovo reparto di malattie infettive del canile".