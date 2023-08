Le pizze? Ora le sforna un distributore automatico

Tra le nuove attività che stanno rianimando viale Verdi, a Riccione, ce n’è una davvero singolare. È la Dino’s Pizza che Dino Mastropierro del ristorante ‘Aurora’ (nella foto) ha deciso di aprire per servire la pizza 24 ore su 24. Nella sua nuova attività c’è infatti un macchinario che impasta, farcisce in più modi e cuoce la pizza, o meglio, la piada pizza 24 ore su 24. La macchina è made in Italy, è stata inventata da ingegneri italiani ed è nata a Trento da un’idea di Claudio Torghele; chi si occupa di farla conoscere è Nicola Peruzzo. "Vent’anni fa sono stato il primo, a livello mondiale, a installare queste macchine a Mirabilandia, Oltremare, Fiabilandia, Italia in Miniatura e nelle colonie, avevo circa una ventina di distributori in tutta Italia e l’esclusiva per l’Italia – racconta Mastropierro – Poi il progetto è stato venduto a Dubai, da lì sono state vendute in tutto il mondo. Ora ho ripreso questa idea". Aggiunge: "Ho depositato il brevetto, il marchio Dino’s Pizza è registrato a livello europeo e quindi, a breve, partiremo con un franchising in tutta Italia. Ho anche intenzione di installare un altro distributore anche a Rimini, in zona marina centro".

"Ho ideato questa macchina nel 2010 – racconta l’inventore Torghele –, è stata sviluppata da un pool di tecnici, anche col polo tecnologico di Cesena che fa capo all’Università di Bologna. È stata nel tempo modificata ed è richiestissima all’estero, soprattutto in medioriente e Stati Uniti". Ora c’è anche a Riccione.

Nives Concolino