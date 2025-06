L’ex polveriera va all’asta. Il Comune di Riccione ha deciso di aprire una procedura per affidare in concessione l’area che è ampia circa 10mila metri quadrati. In questa zona, bonificata anni fa dopo essere stata un’area legata all’aeroporto militare, da tempo ormai le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno messo gli occhi. L’obiettivo è sempre stato quello di utilizzarla in attività collegate all’area naturalistica del rio Marano. Oggi il Comune apre la procedure per affidarla a un soggetto che la gestisca per i prossimi due anni. Il canone di affitto richiesto è di 50mila euro, ma nel momento in cui il concessionario si accollerà le attività di pulizia e cura del verde e dell’area, allora il canone scenderà a 15mila euro. Intanto sulla zona dell’ex polveriera era è già arrivata una richiesta per tenervi eventi musicali a numero controllato. Ad essere escluse dalla concessione sono le aree boschive della zona, ed anche gli edifici presenti. La concessione partirà dal primo giorno di ottobre e scadrà il 30 settembre del 2027, rinnovabile automaticamente per ulteriori due anni. Le domande dovranno pervenire in municipio entro il 26 giugno.