Libro per ricordare don Biagio

È stato pubblicato in questi giorni il libro dal titolo: "La carità pastorale, tra fede e cultura. In memoria di Don Biagio Della Pasqua" a cura di Natalino Valentini, Pazzini Editore, di autori vari tra cui il vescovo Mons. Francesco Lambiasi. In occasione del secondo anniversario della morte di Don Biagio Della Pasqua (1944 – 2021), avvenuto il 18 giugno scorso, questa pubblicazione, promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose "Alberto Marvelli", offre una prima ricognizione biografica, intellettuale, spirituale e pastorale del compianto e amato sacerdote riminese, storico parroco cattolichino (dal 1993 al 2021 a San Pio V) avvalendosi di accurati saggi e preziose testimonianze dedicate alla sua memoria. "Ne emerge il profilo di un protagonista ecclesiale poliedrico e carismatico – spiegano gli autori – convintamente all’opera nella ricezione intelligente del Vaticano II e, conseguentemente, nella sua traduzione pastorale, tenendo insieme accuratamente ricerca teologica e azione pastorale, Vangelo e cultura, carità e politica".

lu.pi.