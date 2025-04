Liceo classico, notte nazionale. Tutti gli eventi

Oggi il Liceo G. Cesare – M. Valgimigli di Rimini celebra l’XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico con il tema Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare. Dalle 16 alle 20, accoglienza con annullo filatelico e presentazione dell’indirizzo classico. Alle 20.15 apertura ufficiale con i saluti della dirigente e proiezione del video nazionale, seguita dall’esibizione dell’orchestra Classicisti di nome. Durante la serata: donazione dell’opera Ulisse dell’artista Elvis Spadoni, letture da Omero e dai tragici, mostre grafiche e pittoriche, poesia con Isabella Leardini, laboratori a tema Eneide e Stem. Alle 22 presentazione della mostra Firmato donna e proiezione del docufilm Un mare di porti lontani. La serata si conclude alle 23:15 con un secondo intervento orchestrale e i saluti finali. Una notte per vivere la classicità tra arte, musica e parola.