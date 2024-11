L’inno di pace degli studenti

"Il 4 novembre deve essere una giornata per promuovere la pace. Celebriamo le forze armate perché garantiscano la pace". E’ quanto ha detto la sindaca Franca Foronchi in occasione delle celebrazioni organizzate ieri a Cattolica. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno cantato Imagine di John Lennon e La leggenda del Piave. La mattinata si è aperta con la messa celebrata a San Pio V da don Matteo. La celebrazione è proseguita al porto dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e la prima cittadina ha deposto le corone di fiori al monumento ai caduti del mare. In piazza Roosevelt il corteo ha fatto tappa al monumento alla pace.