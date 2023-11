L’omaggio a Fellini. Fiori sotto la grande prua

"Il nome di Federico Fellini evoca un’idea innovativa della cinematografia italiana, frutto del suo genio artistico che rappresenta un caposaldo del panorama culturale del Novecento. Il regista seppe coniugare realtà e immaginazione, quotidiano e inclinazioni oniriche, canoni sociali e crisi dei valori, realizzando trame uniche per singolarità di sceneggiatura, adattamento e ambientazione". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Federico Fellino. "La sua fama - prosegue Mattarella - impressa nella storia del cinema, è testimoniata dai prestigiosi premi di cui i suoi film sono stati insigniti e dal conferimento dell’Oscar alla carriera nel 1993. Il contributo di Fellini all’arte e alla cultura, con le sue immagini, i disegni, gli scritti, è un patrimonio di originalità che è fonte di ispirazione, studio e insegnamento a livello mondiale. Le sue pellicole e i suoi dialoghi, fruibili da un pubblico che attraversa più generazioni, hanno travalicato l’ambito della cinematografia stessa, sfociando nel lessico di settore e contagiando il lessico corrente dove sono stati coniati termini che rievocano titoli ed episodi della filmografia felliniana. L’Italia gli è grata per le sue idee e la sua infinita creatività e rende omaggio alla indelebile icona artistica che Federico Fellini, accanto alla consorte, Giulietta Masina, coprotagonista nella vita e nel percorso artistico, continuerà a rappresentare nell’immagine del cinema italiano nel mondo". Ieri intanto a Rimini è stato deposto un mazzo di fiori dal sindaco, Jamil Sadegholvaad e dalla nipote, Francesca Fabbri Fellini, ai piedi della Grande Prua, il monumento funebre che l’artista Arnaldo Pomodoro ha dedicato a Fellini e a Giulietta Masina. Nel giorno in cui è stato celebrato l’anniversario della morte del suo figlio più illustre, Rimini ha aperto gratuitamente le porte di tutti i musei cittadini a partire dal Fellini Museum e dal Palazzo del Fulgor - la sala in cui un piccolo Federico si innamorò del cinema guardando Maciste all’inferno - in cui sono ospitate le mostre "Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi" in cartellone fino al 19 novembre e Disney 100 - Un secolo di capolavori del cortometraggio animato con una galleria di bozzetti originali dei più noti corti e una serie di tavole del numero speciale di Topolino del 1991 dedicato a La strada, capolavoro felliniano.