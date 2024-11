"Lotta al portoghesi. Con le multe Start potrà aumentare gli stipendi agli autisti"

"Vanno aumentati gli stipendi degli autisti di Start Romagna, con i milioni incassati dalla lotta all’evasione dei biglietti". Un rimedio ’semplice’ quello proposto da Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, per arginare l’emorragia di corse che stanno saltando per la carenza di autisti. Oggi Start "nel bacino di Rimini può contare su 260 autisti, un organico sottodimensionato di una ventina di unità". Si è anche arrivati a oltre 250 corse annullate in un solo giorno. Così Renzi propone di incrementare la lotta all’evasione. I controllori ci sono, ma "sono inesistenti i controlli prima delle 7 e dopo le 19,30. Inoltre sono insufficienti 10 controllori in tutta la Romagna". Per Renzi "nel bacino di Rimini, davanti a 1800 corse giornaliere, si riescono a fare controlli soltanto su una sessantina di queste. È urgente una svolta nell’azione di Start contro l’evasione dei biglietti sui bus, che va eliminata come avviene sui vettori dei bus privati". Il consigliere di FdI chiede che lo stesso Comune si attivi per verificare l’entità dell’evasione sui mezzi pubblici.