Lotta alla droga ed evasione. In campo il ’finanziere’ Donny

Dalla lotta all’evasione fiscale ai reati in materia finanziaria. Fino ad arrivare alle operazioni antidroga. Condotte dalle Fiamme Gialle riminese grazie anche all’ausilio di un finanziere davvero speciale: Donny, un cane di 11 anni specializzato nella ricerca di valute e stupefacenti. Proprio Donny, nelle scorse settimane, ha contribuito al sequestro di 33mila euro non dichiarati, trovati nel marsupio di un cittadino albanese diretto a casa. La Guardia di Finanza di Rimini si prepara a chiudere un 2024 denso di attività, intensificando i propri sforzi in vista delle festività natalizie per un controllo ancora più capillare del territorio. Il tradizionale incontro con la stampa per gli auguri natalizi, svoltosi ieri, ha visto la partecipazione del comandante provinciale, colonnello Alessandro Coscarelli, e del comandante del Reparto Operativo Aeronavale, colonnello Emiliano Rampini, che hanno tracciato un bilancio delle operazioni svolte nel corso dell’anno. Coscarelliha ripercorso le principali operazioni di servizio del 2024, raccontando con l’ausilio di video alcuni dei momenti più significativi. Oltre alle operazioni contro i crimini di natura economico-finanziaria, che sono da sempre una delle priorità delle Fiamme Gialle, il comandante ha voluto sottolineare l’attenzione dedicata anche a fenomeni come il traffico di droga e le irregolarità nel settore nautico. Infine, in occasione dell’incontro con la stampa, è stata presentata la nuova auto in dotazione alla Guardia di Finanza di Rimini: un’Alfa Romeo Tonale ibrida.