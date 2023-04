L’ufficio Caf e di patronato a caccia di due operatori

L’ufficio Caf e di patronato cerca due collaboratori da adibire alle sue sedi di Rimini e Bellaria. La prima figura è quella di un operatore fiscale per l’ufficio Caf. La risorsa deve occuparsi dell’invio dei modelli CU-770 e della gestione delle spese edilizie condominiali. Viene richiesta buona conoscenza del software dell’Agenzia delle Entrate. Contratto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17). L’altra figura cercata è quella di un addetto al patronato. In questo caso viene richiesta esperienza di almeno tre anni in patronati e la conoscenza del programma Misia. Contratto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17).

Le due inserzioni sono rivolte a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n.1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ’Lavoro per te’ dell’Agenzia regionale Lavoro e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.