Lungomare, aree in fregio concesse agli alberghi

Approvato dalla giunta l’accordo con gli operatori sull’uso delle aree in fregio per il lungomare. L’accordo riguarda il tratto 7 tra Marebello e Rivazzurra, dove è in corso il cantiere per il nuovo Parco del mare. Con questo provvedimento si stabilisce che alcune aree di proprietà del Comune, situate accanto agli hotel ma non coinvolte direttamente dai lavori in corso, possano essere temporaneamente affidate in concessione d’uso ai gestori degli alberghi. Le aree, già oggetto di sistemazione con nuovi sottoservizi e nuova pavimentazione, "saranno completate entro la fine del mese", assicurano da Palazzo Garampi. In vista della stagione estiva, diversi albergatori hanno espresso interesse a utilizzarle come spazi di servizio per le loro attività. Per questo, il Comune ha deciso di affidare in concessione queste zone fino al 31 dicembre 2027, data entro cui è previsto il completamento del tratto 7. In alcune aree, "per garantire continuità estetica e funzionale con il Parco del mare, non sarà ammesso l’uso come parcheggio". Il provvedimento della giunta "intende conciliare l’avanzamento dei lavori del Parco del mare con le esigenze degli operatori".