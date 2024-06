"Lungomare e spiaggia saranno le nostre priorità"

"Le priorità della nostra amministrazione appena insediata sono legate alle opere già in corso e ai grandi temi che seguiamo da sempre, come le concessioni demaniali". A tracciare la rotta l’altra sera, nel primo consiglio comunale, è stato il rieletto sindaco Filippo Giorgetti: "Uno degli obiettivi principali è portare avanti il bando per realizzare il nuovo lungomare di Igea Marina. E la scorsa settimana abbiamo fatto ripartire l’iter per la piscina del Gelso, per la sua acquisizione (da qui a un anno) e la ristrutturazione entro il 2026. Lavoreremo da subito per la gestione delle concessioni balneari: parliamo di un settore molto importante per il nostro territorio e che coinvolge oltre un centinaio di imprese". Il primo cittadino è già pronto ad affrontare i temi strategici per la città di Bellaria Igea Marina in questo suo secondo mandato.

Accanto a Giorgetti (che terrà le deleghe a personale, bilancio e cultura), giovedì sera con il primo coniiglio si sono ufficialmente insediati i componenti della giunta, i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Cristiano Mauri è stato eletto nuovo presidente del consiglio comunale. In giunta con Giorgetti Adele Ceccarelli (ambiente, demanio, porto e mare), Milena Casali (turismo, attività economiche), Nicola Missiani (urbanistica, edilizia privata, digitalizzazione, partecipate e mobilità), Ivan Monticelli (welfare, salute e qualità della vita, sicurezza, protezione civile, volontariato e famiglia) e Francesco Grassi (vicesindaco con le deleghe a lavori pubblici, patrimonio, benessere giovanile, sussidiarietà, sport). Sui banchi della maggioranza siedono Giada Giorgetti, Giuseppina Tresca, Silvia Pozzi, Alessandro Caputo, Francesco Valloni, Michele Neri, Alessia Tonini e Francesco Vasini. La minoranza è formata da Ugo Baldassarri, Andrea Silvagni, Jacopo Vasini, Loretta Neri, Gianni Giovanardi e Gianluca Medri Ottaviani.

Rita Celli