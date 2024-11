Lupo travolto sulla Provinciale. Carcassa lasciata in strada

Imbattersi nei lupi nelle colline della Valconca è diventato tutt’altro che inusuale. Di recente ci sono state diverse segnalazioni specialmente nella zona di Montefiore Conca ma anche a Mondaino, Gemmano e Saludecio. Ultimamente però i predatori sembrano essersi spinti un po’ più a valle, addirittura ‘sfidando’ il traffico della strada provinciale 18 nel tratto che unisce Morciano, San Clemente e Monte Colombo. Ieri mattina, alle prime luci dell’alba, la carcasse di un esemplare investito è stata rinvenuta dai residenti sul ciglio della strada, grossomodo in corrispondenza della via Sarciano non distante dalla frazione di Taverna. Il lupo, dopo essere stato travolto, è stato lasciato senza vita a fianco della carreggiata da qualche conducente che si è poi allontanato. Da tempo i residenti della zona segnalano la presenza di questi animali anche a distanza ravvicinata dalle abitazioni.

Una presenza assolutamente innocua per gli uomini, ma che indubbiamente crea non pochi problemi a chi possiede allevamenti. Come confermato anche dalla Regione Emilia-Romagna, non si sono registrati attacchi ai danni delle persone da parte dei lupi. Ci sono comunque una serie di raccomandazioni che la Regione suggerisce di mettere in campo. Anzitutto, resti alimentari e cibo, rifiuti organici e cibo non dovrebbero essere mai lasciati a disposizione all’aperto, poiché sono un grande attirante per tutta la fauna selvatica. Durante la notte è poi bene custodire gli animali domestici all’interno della casa o di uno spazio protetto; questo vale sia per cani e gatti che per tutti gli animali da cortile (galline e altri).