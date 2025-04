Lutto per Papa Francesco,. DiscoBorgo rischia il rinvio: "Entro oggi decideremo"

Era già tutto organizzato, da settimane. I deejay e la musica dal vivo. L’esibizione degli artisti di strada e il mercatino con artigianato e vintage. Invece la nuova edizione di DiscoBorgo, la festa organizzata dai locali del centro di Santarcangelo insieme a ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro) rischia di slittare. Non per qualche imprevisto organizzativo, ma per i 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco proclamati ieri dal governo. Il lutto nazionale proseguirà fino a sabato compreso. Ma proprio sabato è in programma il nuovo appuntamento di DiscoBorgo.

L’annuncio dei 5 giorni di lutto nazionale ha spiazzato gli organizzatori dell’evento. Che da ieri pomeriggio hanno cominciato a fare tutte le valutazioni del caso insieme al Comune. Una decisione ancora non è stata adottata. "Ci siamo presi ancora qualche ora di tempo per decidere", dicono da ’Città viva’. Già oggi sarà probabilmente comunicata la decisione. Fino a ieri sera, c’erano tre ipotesi in campo: confermare l’evento di sabato, organizzando comunque un momento in ricordo di Papa Francesco durante la serata; rimandare DiscoBorgo a un’altra data; annullare la manifestazione. La prima ipotesi, ovvero confermare comunque l’evento ricordando il Pontefice durante la serata, fino a ieri sera sembrava quella più probabile. Ma bisognerà attendere oggi. Il problema non riguarda solo DiscoBorgo a Santarcangelo: sono tanti nel Riminese gli eventi in programma in questi giorni.