Mai più disconnessi: arriva la carica sotto l’ombrellone

Mai più cellulare scarico sotto l’ombrellone. Alcune spiagge riminesi si stanno attrezzando per ovviare a questo problema, installando dei servizi di noleggio smart di power bank per i propri clienti. "Sempre più persone si trovano a lavorare in spiaggia, con smartphone e computer – spiega Stefano Mazzotti del bagno 27, uno degli stabilimenti che fornisce il servizio – E l’elettricità è sempre più ricercata, per non rimanere mai disconnessi. Per questo non appena ci hanno proposto di installare questi queste postazioni in cui ritirare i caricabatterie portatili non ci abbiamo pensato due volte". La tecnologia è molto semplice: il cliente non deve fare altro che andare alla stazione Nomopower, pagare con carta di credito e noleggiare il power bank, che può portare comodamente sotto l’ombrellone. "Da noi il servizio costa 3 euro all’ora – conclude il bagnino –. La gente senza telefono non può stare, neanche al mare e questo è un servizio apprezzato dai nostri clienti. Poi ci sarebbe una questione etica da aprire sull’uso dei cellulari, ma questa è un’altra storia"