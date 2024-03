Marcello (FdI) e i corsi di primo soccorso

Il primo soccorso è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza, una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici o psicologici o malori improvvisi, nell’attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati. Corsi di primo soccorso pedagogico gratuiti e gestiti dal Comune in collaborazione con privati e Ausl Romagna. Con particolare riferimento alle giovani coppie, ma non solo. Così che genitori, ma anche vicini di casa e amici siano in grado di intervenire in caso di necessità su un neonato o un bambino piccolo.

Piace all’amministrazione comunale di Rimini la proposta presentata ieri sera in Consiglio comunale, tramite un’interrogazione, da Nicola Marcello (foto) di Fratelli d’Italia.

"La accogliamo" per andare a implementare il progetto sperimentale in corso di primo soccorso di comunità che prevede la formazione da parte della Croce rossa italiana, sottolinea l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda.

L’attenzione ai più piccoli, prosegue, "può essere un ulteriore passaggio e c’è la disponibilità a capire come portare avanti il percorso".

Intanto "a giugno se va tutto bene o al massimo a settembre", aprirà a Miramare la prima Casa di comunità per implementare la sanità territoriale e coinvolgere terzo settore e famiglie in incontri specifici.

Il consigliere Marcello auspica anche un’adeguata campagna di promozione e e un’opera di sensibilizzazione, segnalando la possibilità si sponsorizzazioni esterne.