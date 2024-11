Massa di schiuma sulla spiaggia. Indagini in corso

Una inquietante massa schiumosa è apparsa sulle spiagge adiacenti l’imboccatura del portocanale, lato Bellaria. Ed ha comprensibilmente suscitato preoccupazione e stupore nei cittadini di passaggio in quel tratto di spiaggia. Dall’amministrazione comunale si annunciano "approfondimenti in atto". Per il momento sono fondamentalmente due le ipotesi che vengono formulate: la prima riguarda materiale inquinante giunto alla foce portuale portata dal fiume Uso. La seconda possibili sversamenti di navi cargo in transito, spiaggiati a causa delle correnti.