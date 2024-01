Mastandrea e Chiara Martegiani portano Rimini in tv con "Antonia"

Sono una coppia molto affiatata, nella vita come sul set, Valerio Mastandrea e l’attrice riminese Chiara Martegiani. Prova ne è anche la nuova serie tv Antonia, che andrà in onda da inizio marzo sulla piattaforma Prime video di Amazon. Una serie in sei puntate, ideata dalla stessa Martegiani che è la protagonista. Nel cast, insieme a lei e a Mastandrea, ci sono anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

Una storia che la Martegiani ha fortemente voluto raccontare e ispirata a fatti veri, in parte autobiografici. Antonia è una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, per lei quasi una giungla urbana ed emotiva, perfetta per riuscire a integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni agli altri. Ma al suo 33esimo compleanno il suo piano di difesa fallisce: Antonia litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale. Ddove scopre di avere l’endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà per lei un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

Una fiction che "partendo dalla malattia, vuole raccontare la rinascita della protagonista attraverso un percorso che la porterà ad affontare diversamente la vita". La serie, diretta da Chiara Malta, è stata scritta dalla Martegiani insieme a Elisa Casseri e a a Carlotta Corradi. Antonia è stata prodotta da Fidelio e Groenlandia n collaborazione con Prime video e Rai Fiction. "Ho iniziato a lavorare a questo progetto quattro anni fa, sono davvero emozionata", ammette la Martegiani. Non è stato facile realizzare la serie, per la delicatezza dei temi trattati. "Una parte della fiction – conclude l’attrice – è stata girata a Rimini, dove si svolgono l’infanzia e l’adolescenza della protagonista".