Matrimoni: più 20 per cento in un anno

Fiori d’arancio in aumento a Bellaria Igea Marina, in controtendenza, ad esempio, rispetto a quanto rilevato soltanto ieri per il capoluogo provinciale, Rimini. Nel 2024 nella città di Panzini si sono celebrati 62 matrimoni, 49 dei quali con rito civile e 13 religiosi, più un’unione civile. "Si tratta – segnalano dall’Ufficio anagrafe del Comune in riva all’Uso – di undici matrimoni in più rispetto ai cinquantuno celebrati nel 2023 e, in generale, del numero più alto fatto registrare negli ultimi anni". Aumento intorno al 20%. Nel 2022 i "fatidici sì" erano stati 57, nel 2021 furono 47.

Queste le location predilette: delle 49 cerimonie civili registrati sul territorio comunale nel 2024 – aggiungono dagli uffici dei servizi anagrafici – la stragrande maggioranza, ovverosia 35 cerimonie, sono state celebrate nella sala del consiglio comunale. Tre nella biblioteca comunale intitolata ad Alfredo Panzini, sei al Blu Suite Hotel, una al Castello Benelli e quattro sulla spiaggia libera del Beky Bay, dove è stata celebrata anche l’unione civile (l’unione civile consiste nell’unione "sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso sesso", alla quale lo Stato Italiano, grazie alla introduzione, nel 2016, della legge Cirinnà, ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio).

Sono state quindici, sempre nel 2024, quindi le cerimonie avvenute nelle ’location alternative’, anche questo un numero in crescita rispetto alle già positive 10 avvenute nel 2023.

"La nuova crescita dei matrimoni – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – rappresenta un piccolo dato incoraggiante, soprattutto alla luce del generale calo delle nascite ed in ottica di inversione di un trend demografico che vede a Bellaria Igea Marina saldo negativo tra nuovi nati e decessi" (il report completo sulla popolazione residente sarà reso noto dall’amministrazione già nei prossimi giorni, ndr). "La sfida è quella di continuare a puntare sullo sviluppo di quella che chiamiamo città dei servizi, affinchè Bellaria Igea Marina sia sempre più appetibile per ragazze e ragazzi che la scelgono per costruire la propria famiglia e il proprio futuro. Da leggere positivamente anche la conferma del trend che riguarda le location alternative, con un numero di crescente di persone che, anche da fuori, sceglie luoghi speciali del territorio per le proprie cerimonie: occasioni che portano con sè indotto in termini lavorativi e occupazionali, con una quota non trascurabile che riguarda il ricettivo e, in generale, la possibilità di far conoscere Bellaria Igea Marina a tanti potenziali nuovi turisti".

Mario Gradara