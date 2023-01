Il regalo di Matteo Berrettini: un anno di gelati gratis ai bambini malati di cancro dell’Infermi di Rimini

Rimini, 11 gennaio 2023 – L’ace più bello di Matteo Berrettini è per i bambini di oncoematologia pediatrica. Matteo è un campione, di quelli che sanno calcare con eleganza anche l’erba di Wimbledon. Ma Berrettini il cuore non lo mette solo in campo. E quando guarda lontano dalla rete ci sono i bambini, inclusi quelli del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Infermi a Rimini a cui andrà una fornitura di gelati per l’intero 2023. epa10393635 Matteo Berrettini of Italy in action against Stefanos Tsitsipas of Greece during the 2023 United Cup Semi-Final tennis match between Greece and Italy at Ken Rosewall Arena in Sydney, Australia, 07 January 2023. EPA/DEAN LEWINS NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT La donazione è arrivata per il tramite dell’associazione bresciana ‘Atleti al tuo fianco’. E’ davvero l’ace più bello, come scrive sul proprio profilo social il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Un dono per le bimbe e bimbi che soffrono di mucosite a causa delle terapie a cui sono sottoposti e che quindi possono mangiare solo determinati cibi. Un bel gesto di generosità per i piccoli pazienti: grazie Matteo!". Ai bambini sono stati garantiti gelati per tutto l’anno. Per quei piccoli che affrontano le cure all’interno del...