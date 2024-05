Maxi statua al mare per celebrare Pantani

Una pista ciclabile che ricorderà i suoi trionfi. E una grande statua a lui dedicata, sul lungomare. Così Rimini celebrerà Marco Pantani a 30 anni dalla sua prima vittoria da professionista e a 20 dalla sua scomparsa, avvenuta il 14 febbraio del 2004 all’hotel Le Rose. Un doppio omaggio a cui il Comune sta lavorando in collaborazione col designer Aldo Drudi, diventato famoso per i caschi dei piloti (e non solo) da lui disegnati. Il progetto della pista ciclabile dedicata a Pantani lungo via Montescuso è noto da tempo: 5 chilometri che saranno colorati di rosa e giallo, tributo alle sue vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France, lungo i quali ci saranno gigantografie del Pirata e cimeli. A questo progetto si è aggiunto anche quello della statua, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli: "Sarà grande 6 metri per 3, molto visibile anche dall’alto. La statua sarà collocata nella zona mare, stiamo valutando la posizione migliore. Sarà inaugurata pochi giorni prima della tappa del Tour de France del 29 giugno, quella inaugurale che si correrà da Firenze a Rimini con traguardo sul lungomare". Quel giorno Rimini avrà puntati addosso gli occhi di tutto il mondo grazie al Tour, e la statua per Pantani sarà uno dei luoghi più ripresi dalle tv durante della gara. "La statua sarà sul lungomare per dare modo a tanti tifosi e ciclisti di visitarla e di scattarsi una foto nel ricordo del Pirata". Drudi ha già presentato il progetto al Comune, a breve partiranno i lavori.

ma.spa.