Mc Hip hop contest: vince il collettivo. Reckless Skillz

Svelati i nomi dei vincitori della 29esima edizione dell’Mc Hip Hop Contest che a Riccione ha coinvolto 2.600 ballerini appartenenti a 123 scuole di tutta Italia. Ad aggiudicarsi il titolo più prestigioso di The Crew of the Year 2025 è stato il Collettivo Reckless Skillz da Civitavecchia.

L’evento della Cruisin’ Idea per la prima volta ha proposto la categoria No Limits, dedicata a tutti i ballerini con disabilità che vogliono vivere e condividere l’energia che si respira nella più prestigiosa gara hip hop italiana. Al primo posto si sono piazzati i Musicabili di Roseto Degli Abruzzi, al secondo The Fantastic Four e al terzo Clouds, entrambi di Alba (Cn). A conferirgli il premio è stata Marina Zoffoli, assessore ai Servizi sociali del Comune di Riccione.

Per la categoria Kidz A in ordine i premi sono andati all’Haka Kids di Roma, Funky Babies di Manduria (Ta) e Doppiaz di Montalto Di Castro. Per la Kids B a Baby Dreamers di Civitavecchia, South Kids di Trani e Minisize di Torino. Per la categoria Mix Style Young ‘A’ primo posto per l’applauditissima crew Fresh’Clean Junior di Imperia e per la ‘B’ alla Buddy Bounce di Monfalcone, terza posizione per la ByOnce di Mirandola.

In altre categorie i primi premi sono andati all’ H Fam di Pulsano, alla Satus di Bologna alla Team South di Bari, alla Glace Up di Busalla e all’ Obla Squad di Savignano sul Rubicone. Tra i gruppi emiliano romagnoli premiati l’Oper There’s Someone di Bologna e la The Marvels di Cesena.

Nives Concolino