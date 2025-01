Memorie e immagini dalla Shoah

A Rimini il giorno della Memoria si celebra con tanti appuntamenti. Spettacoli, film e presentazioni di libri: il ricordo della Shoah passa attraverso eventi creati per non dimenticare la storia. Si parte domani alle 17 al Galli con la presentazione del libro di Laura Fontana ‘Fotografare la Shoah’ (ingresso libero): una testimonianza unica attraverso le immagini che hanno la capacità di fare luce sui fatti e sulle modalità con cui lo sterminio nazista è stato rappresentato e interpretato negli anni. Dalle fotografie alla drammaturgia: domani alle 21 e in replica lunedì allo stesso orario, sul palco del teatro degli Atti, va in scena ‘Impronte dell’anima’, spettacolo di teatro civile e di testimonianza che racconta la strage di persone disabili nel periodo nazista. A raccontare questa storia sono gli attori della Compagnia la Ribalta diretta da Antonio Viganò. Uomini e donne le cui vite, secondo i parametri nazisti dell’epoca, erano "indegne di essere vissute".

Lo spettacolo ha debuttato undici anni fa e dopo tantissime recite in Italia è stato portato con successo in Germania, Francia e Argentina. Nel 2022 ‘Impronte dell’anima’ è stato oggetto di un nuovo adattamento di scrittura e con un cast rinnovato di interpreti è tornato in scena in molti teatri italiani. I biglietti sono disponibili online e alla biglietteria del teatro. Inoltre lunedì, giorno della ricorrenza internazionale, durante la cerimonia pubblica nel parco ‘Ai caduti nei lager’ verrà posata una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime dei campi di prigionia nazisti. Ma gli appuntamenti della memoria arrivano fino a Riccione. Lunedì il teatro Telaio di Brescia porta in scena al palazzo del Turismo ‘Anne Frank’.

Uno spettacolo intenso su Anna Frank, simbolo di resilienza e speranza: tre musicisti si lanciano nella temeraria impresa di mettere in scena la tragica vicenda con il solo ausilio dei loro strumenti concentrandosi sulla percezione della guerra, l’adolescenza, la cultura come antidoto alla follia, il potere narrativo ed evocativo della musica. Lo spettacolo sarà in replica il giorno dopo per gli studenti delle scuole. Le iniziative riccionesi continuano anche il 3 febbraio con lo spettacolo ‘Mein Kampf’ di e con Stefano Massini, in scena alle 21 al Palazzo dei Congressi.

Il celebre drammaturgo e narratore, tra i più acclamati della scena contemporanea, porterà in scena uno spettacolo provocatorio e intenso, che smaschera con lucidità e ironia le radici del male incarnato dal nazismo. I biglietti per lo spettacolo di Massini sono acquistabili alla biglietteria di Riccione teatro oppure online.

Federico Tommasini