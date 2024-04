"Meritiamo di più dopo 15 anni di anonimato"

"Bellaria Igea Marina merita di meglio. Sono stati 15 anni di anonimato totale. Dopo decenni di centrosinistra al governo, cambiare è stato legittimo ma questa destra, ad oggi, non ha saputo delineare un futuro alternativo e concreto. Noi siamo uniti, tutta l’area progressista. Ciò che ci lega sono le persone, al di là delle sigle". Il candidato del centrosinistra, Ugo Baldassarri, si è presentato ieri alla città davanti a un pubblico gremito. Con lui giovani rappresentanti di Pd, civici e Movimento 5 Stelle. Ma in appoggio (ancora senza lista) ci sono anche i Verdi e altri partiti di sinistra. Al contrario di quello che sta succedendo a livello nazionale con lo scontro Conte-Schlein, il candidato bellariese ha presentato il suo programma elettorale con in squadra i pentastellati. Dall’importanza della transizione ecologica con le comunità energetiche all’imposta di soggiorno, passando per uno sviluppo del piano spiaggia e una maggiore attenzione verso il porto, che deve tornare a essere "la cerniera tra Bellaria e Igea Marina". "L’imposta di soggiorno è importante – spiega Baldassarri – per ridurre in primis la tassazione dei residenti, ma anche per avere a disposizione risorse per investire sul turismo. Basta con le pezze, servono rilanci e interventi importanti. Al porto non è stata fatta alcuna innovazione, solo interventi spot e si sono sprecate le risorse". Per il candidato, fondamentale è rivoluzionare la viabilità, e anche l’appeal di Bellaria Igea Marina, rispetto alle realtà vicine, "molto più competitive di noi. Serve un piano strategico. Va valorizzata la ferrovia, per una mobilità più sostenibile, e bisognerà mettere mano anche ai sottopassi. E poi, vogliamo restare ancora fuori al Trc?". Sul piano spiaggia, Baldassarri punta il dito contro la giunta Giorgetti e l’ex giunta Ceccarelli: "Le ultime due innovazioni risalgono ai tempi in cui amministrava la sinistra, con l’arrivo del Polo Est e del Beky Bay. Poi il nulla. Servono più risorse e progetti a lungo termine". Tra i sostenitori di Baldassarri presenti, ex amministratori, imprenditori, albergatori e balneari. Ma anche l’ex parlamentare del M5s Giulia Sarti e il coordinatore provinciale pentastellati, Mariano Gennari. "Ugo è una persona che unisce – commenta la Sarti – Questo è il giusto spirito per costruire una realtà solida. Ci mettiamo tutti la faccia e il simbolo. A Bellaria Igea Marina c’è la possibilità davvero di invertire la rotta".

Rita Celli