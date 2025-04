Metalmeccanici in sciopero, due i cortei in provincia

I cartelli sul percorso dei cortei sono già stati fissati. Il 29 aprile i metalmeccanici sciopereranno per il rinnovo del contratto nazionale. Nel riminese sono due i punti scelti per i cortei. Il primo è a Villa Verucchio. Il secondo corteo verrà fatto a San Giovanni in Marignano.

"Le segreterie generali di Fim e Fiom e Uilm del territorio di Rimini, rappresentate da Alice Strada, Cristina Palazzi e Carmelo Bellé, hanno indetto per il 29 aprile lo sciopero nazionale unitario per rinnovare il contratto e rilanciare l’occupazione e l’industria".

Otto ore in cui gli operai incroceranno le braccia. Le manifestazioni provinciali, proclamate da Fim, Fiom, Uilm, "rappresentano un atto di democrazia di fronte al comportamento irresponsabile di Federmeccanica - Assistal e Unionmeccanica – Confapi di non riaprire il confronto con le organizzazioni sindacali dopo diversi mesi dall’avvio delle trattative".

Per questi motivi le segreterie territoriali insieme alle Rsu delle aziende più importanti hanno organizzato due manifestazioni. Nella zona sud a partire dalle 8,30 a San Giovanni in Marignano, con ritrovo al parcheggio di fianco a Caterpilar in via Malpasso 840, partirà il corteo dei lavoratori per arrivare a piedi fino alla rotatoria dell’incrocio tra le vie Castagni e Case Nuove. Contemporaneamente a Villa Verucchio con ritrovo e partenza dei lavoratori in piazzale Risorgimento partirà il corteo che arriverà a piedi fino alla rotatoria all’incrocio tra le vie Mondaini e Di Mezzo per poi tornare indietro.