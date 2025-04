Metromare, Riccione in carrozza. Dodici fermate fino a Cattolica

Il Metromare punta verso sud. Il Comune di Riccione ha deciso di aderire alla richiesta di finanziamento della terza tratta del percorso, dopo quella che collega le stazioni di Rimini e Riccione e il prolungamento in fase di progettazione dalla stazione di Rimini alla Fiera. Il Comune riccionese è della partita, ma il progetto della tratta che porterà il Bus rapid transit (Brt) fino a Cattolica sarà presentato al ministero dal Comune di Misano. Sarà un percorso lungo 7,1 chilometri che porterà il mezzo del Metromare fino al capolinea a Cattolica, nella zona del Parco Le Navi.

Al momento è praticamente definito anche il percorso che il mezzo seguirà sul territorio riccionese prima di giungere al confine con Misano. Dalla stazione di Riccione, dove oggi fa capolinea il Metromare, i mezzi proseguiranno lungo l’asse di viale XIX Ottobre. L’obiettivo sarà garantire quanto più possibile un percorso protetto, dunque non promiscuo con il traffico stradale. Grazie all’asse di viale XIX Ottobre si giungerà in viale San Martino, a monte della ferrovia, e attraverso via Limentani i bus svolteranno in viale Da Verazzano. Questa parte del percorso non sarà in corsia protetta, ma non appena superato il sottopasso e arrivati all’altezza della rotonda delle farfalle, i mezzi potranno svoltare a destra sfruttando il nuovo percorso. La corsia dedicata porterà i bus a ridosso della linea ferroviaria e da qui i mezzi percorreranno un lungo rettilineo fino ad arrivare al confine con Misano dove la corsia scenderà nuovamente verso il lungomare percorrendone un breve tratto. Poi i bus elettrici si dirigeranno verso la via di scorrimento a Misano, sempre vicino alla ferrovia, percorrendola fino ad arrivare a Portoverde, e a seguire al Parco le Navi.

Nella tratta riccionese, il Metromare viaggerà alle spalle dei campeggi. Non sarà toccato il campo sportivo dell’Asar. Nel tragitto scelto c’è un unico ostacolo, una casa che dovrà essere demolita ed eventualmente spostata. Dalla stazione riccionese fino ad arrivare a Cattolica saranno 12 in tutto le fermate intermedie. Nella parte del percorso alle spalle dei campeggi la corsia sarà unica con possibilità di interscambio tra mezzi di andata e ritorno ad ogni stazione. Il costo totale del progetto sarà di 65,9 milioni di euro. La presentazione della domanda al ministero andrà fatta entro il 31 maggio. Il Comune riccionese si è tenuto un margine per apportare modifiche. Infatti il progetto potrà essere soggetto a revisioni in fase esecutiva sempre che arrivino i finanziamenti.

Andrea Oliva