Mezzo milione per la pista

Mezzo milione di euro per completare la pista ciclabile a Sant’Andrea in Besanigo, da via Colombarina al ponte del Rio Melo. Il Comune di Coriano ha ottenuto un finanziamento dalla Regione per 379mila euro su una spesa complessiva di 505mila euro. Serviranno a realizzare oltre un chilometro di pista ciclabile che si sommerà alla prima parte già realizzata, per una distanza complessiva di 2,5 chilometri. "Dopo il primo tratto coperto interamente da fondi Pnrr - spiega l’assessore Roberto Bianchi - con le risorse intercettate tramite il bando regionale andremo avanti. I lavori partiranno entro la primavera".