Misano investe 200mila euro per i nuovi bus scolastici

A portare a scuola gli alunni ci pensa il Comune di Misano. Venerdì gli studenti che utilizzano i mezzi messi a disposizione dall’amministrazione comunale per recarsi a scuola hanno avuto una sorpresa. Davanti alla porta di casa o alla fermata hanno visto arrivare bus nuovi di zecca capaci di accogliere comodamente 47 persone. Si tratta di tre nuovi mezzi che serviranno a gestire il trasporto nei plessi scolastici di oltre un centinaio di studenti tra quelli che frequentano le scuole medie e le elementari.

La giunta Piccioni crede in questo servizio tanto da avere investito 200mila euro di risorse comunale per i nuovi bus. L’investimento ha consentito di potenziare in modo forte l’offerta degli scuolabus, che oggi sono quattro rispetto ai due precedenti. Così non solo si raddoppia il numero dei mezzi, ma si moltiplica quello degli studenti che potranno sedersi sui veicoli, visto che i nuovi bus hanno una maggiore capienza. I tre veicoli, spiegano dal municipio, ottenuti sondando il mercato dell’usato specializzato, sono stati oggetto di una profonda revisione sia dal punto di vista meccanico, sia della carrozzeria. Consentiranno un maggior confort di viaggio per gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico. Infine, "dei due mezzi utilizzati in precedenza, uno è stato destinato alla demolizione mentre l’altro è ora impiegato come mezzo di scorta. Nel corso dell’anno si verificherà l’opportunità di sostituirlo acquistando un ulteriore veicolo".

a.ol.