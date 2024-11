Misano roccaforte rossa. FdI cresce, crolla la Lega

A Misano sorridono il Partito democratico e l’intero centrosinistra a sostegno di Michele de Pascale. Un risultato rotondo che ha visto oltre il 54% degli elettori scegliere il candidato del centrosinistra in un comune che, seppur ‘rosso’ dal dopoguerra ad oggi, nelle precedenti regionali aveva visto il centrodestra mostrare i muscoli. Quattro anni fa nei seggi misanesi la candidata Bergonzoni arrivò davanti a Stefano Bonaccini. Il centrosinistra si fermò al 45,96%, mentre il centrodestra volò fino al 47,65% con la Lega a tirare la volata arrivando al 36,96%, staccando il Pd di ben 16 punti percentuali. Questa volta la musica è cambiata e la candidata Elena Ugolini non è andata oltre al 42%. "Siamo soddisfatti - dice il segretario dei dem, Alberto Para -. Sono state elezioni diverse rispetto alle precedenti, e meno sentite. Siamo stati più bravi a motivare il nostro elettorato e il risultato ci dà ragione". Il Pd è arrivato al 45% dei consensi, in una elezione caratterizzata dall’astensionismo. Nel centrodestra da registrare il tonfo della Lega piombata dalle percentuali stellari di quattro anni fa a meno del 5%. Ne raccoglie il testimone Fdi che guadagna quasi venti punti percentuali arrivando a superare il 26%.