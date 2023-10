Misano vede il traguardo: "Qui le gare di Formula E"

La Formula E al Misano world circuit. Non è un sogno, ma una possibilità concreta. Misano e la Riviera si stanno giocando le carte per entrare nel circus delle gare con supercar elettriche. Un campionato, quello della Formula E, che tocca i principali Paesi e città del mondo. Si va dagli Stati Uniti all’India, la Cina e l’Arabia Saudita. Si corre sulle strade delle metropoli da Londra a Città del Messico, Berlino e Montecarlo.

Fino a oggi l’Italia era rappresentata dalla capitale. Era Roma, con il quartiere Eur a ospitare una gara cittadina spettacolare. Ma nel nuovo calendario, le date del 13 e 14 aprile non sono più legate al circuito capitolino. Roma è in forse dopo che nell’ultima competizione si sono sollevati dubbi sulla capacità del circuito di rispettare le necessarie disposizioni e ospitare veicoli che, il prossimo anno, saranno più veloci e potenti. Tant’è che gli stessi organizzatori della Formula E hanno precisato che per l’Italia si possono valutare anche circuiti permanenti pur di mantenere l’appuntamento tricolore. Ed eccoci allora all’ipotesi del Misano world circuit, che ieri se n’è uscito così: "Siamo fra i candidati e questo già è un bel successo – dicono il presidente Luca Colaiacovo e il managing director Andrea Albani – In queste settimane abbiamo lavorato per preparare un dossier in grado di convincere il promoter a sceglierci per le gare italiane dei prossimi anni, usando lo schema vincente che mette in sinergia il circuito con il territorio per affermare un duplice obiettivo". La settimana scorsa è avvenuta la visita sul territorio da parte degli organizzatori per visionare l’impianto. Ora la candidatura è sul tavolo dei promoter della Formula E. "Incrociamo le dita – dice Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione – ma siamo convinti che la prestigiosa Formula E trovi nella nostra Motor Valley una collocazione naturale e sia ulteriore espressione delle peculiarità di un distretto che già ospita le massime competizioni motoristiche mondiali: Formula 1, MotoGp e Superbike".

Andrea Oliva