Montevecchi lancia ’RivoltaTi’ e strizza l’occhio al civismo

Torna in campo Matteo Montevecchi, ex consigliere regionale della Lega e (prima) consigliere comunale di FdI a Santarcangelo. A dire il vero Montevecchi la politica non l’ha mai lasciata. Anzi. In questi mesi si è dato molto da fare, con iniziative e incontri. E ora ha deciso di fondare un’associazione politica. La presentazione avverrà il 13 giugno a Riccione, presso la sala di quartiere di Fontanelle. Qui Montevecchi darà il via a RivoltaTi, un movimento politico che potrebbe scendere in campo già alle prossime elezioni comunali nel Riminese nel 2027.

"è il momento di passare dalla critica all’azione – dice Montevecchi, che alla Lega e a tutto il centrodestra le critiche non le hai mai lesinate nel suo ultimo anno da consigliere regionale – per mettere in piedi una comunità di persone libere con una chiara visione del mondo e dai principi non negoziabili. Lo si può fare superando il tifo da stadio politico e il crogiolarsi nella delusione. Realizziamo insieme una bella realtà che possa diventare un punto di riferimento nella provincia di Rimini".

Montevecchi con RivoltaTi non tradisce le origini: "Provengo dalla destra, sono sempre lo stesso e non ho mai cambiato idea. Chi l’ha fatto è il centrodestra appiattito di oggi. Ma a RivoltaTi sono interessate anche persone con formazione e trascorsi diversi dai miei". Dopo le regionali "sono stato cercato da vari partiti – conclude – ma mi sento chiamato a un compito diverso in questo momento: ricostruire un tessuto sociale sul territorio, unire chi condivide certi pilastri ideali e non è disposto a piegarsi al mainstream".