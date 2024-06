Morrone non fa drammi: "Sapremo rialzarci, bene i nostri candidati sindaci"

"Abbiamo confermato i sindaci uscenti di area Lega sia in provincia di Rimini, con Umberto Bindi a San Leo e Filippo Sica a Montefiore Conca, sia in numerosi comuni romagnoli. E abbiamo visto confermato al primo turno l’azzurro Filippo Giorgetti a Bellaria Igea Marina, che da subito, fin dallo scorso mese di luglio, io avevo appoggiato per il secondo mandato". Vede il bicchiere mezzo pieno il parlamentare e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone.

Che non si fascia la testa di fronte alla indubbia debacle del suo partito al voto europeo, evidente nel raffronto con il risultato elettorale ’stellare’ di cinque anni fa: la Lega è scesa dal 36,45 per cento al 6,52.

"Aumentiamo i consenti – aggiunge Morrone – a livello nazionale rispetto alle ultime politiche. Poi a livello locale ballano voti in base ai candidati. Rispetto al 2019 c’è stato indubbiamente un travaso di consensi dalla Lega a Fratelli d’Italia, ma il centrodestra rimane molto unito. E sottolineo la lungimiranza del nostro segretario Matteo Salvini ad appoggiare in Europa i conservatori, dalla Le Pen in Francia al Belgio".

Prevede di intervenire sugli assetti organizzativi all’interno del partito? "Sicuramente avvieremo una serie di confronti con le nostre segreterie locali – continua Morrone – Ma ripeto, abbiamo confermato i nostri sindaci uscenti, ciò a fronte di un Partito democratico che è tornato a salire".

Il segretario della Lega in Romagna - forlivese doc – elenca poi alcuni degli altri comuni in Romagna dove la Lega ha conquistato (o confermato) il municipio: "Al di fuori di quelli già citati del Riminese, abbiamo Borghi, Predappi, Civitella, Premilcuore, Portico, Rocca". "La Lega è capace non da oggi – conclude Morrone – di intercettare un elettorato più civico, che rappresenta un’arma importante in più per conquistare nuovi comuni, in proiezione futura".