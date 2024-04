Movimento ideali socialisti, Noi sammarinesi. Alleanza Riformista ed Elego corrono insieme

Movimento ideali socialisti, Noi sammarinesi, la componente socialista di Alleanza Riformista ed Ēlego correranno insieme alle prossime elezioni. "Dopo numerosi incontri e confronti – annunciano in coro – abbiamo concordato la creazione di una lista unica. Questa alleanza rappresenta un impegno condiviso per il rinnovamento della Repubblica di San Marino, che si basa su un piano d’azione pragmatico e scevro da pregiudizi ideologici. Il nostro scopo è focalizzato esclusivamente sul bene comune e sullo sviluppo sostenibile del nostro paese". Così, hanno deciso di correre insieme. "Unendo le nostre forze, ci impegniamo a portare nuove energie e idee innovative per il rinnovamento di San Marino, mettendo al centro la partecipazione attiva dei cittadini, l’attuazione tempestiva delle riforme e il sostegno alle persone più vulnerabili della società. Un’intesa che non solo semplificherà il panorama politico, ma che costituisce anche un ulteriore passo fondamentale nel percorso di dialogo e collaborazione con il Partito democratico cristiano sammarinese.

Non ancora certo, invece, quello che succederà sul versante di sinistra. Non hanno ancora sciolto le riserve, infatti, Libera e il Partito dei socialisti e dei democratici, insieme al Partito socialista. Il dialogo è ancora in corso quando mancano meno di due settimane al giorno in cui, ufficialmente, dovranno essere presentati liste, coalizioni e candidati.