Mutoid a rischio sfratto: il caso in consiglio. Il Pd chiede "massimo sostegno agli artisti"

"Salviamo i Mutoid". Arriva in consiglio comunale il caso di Mutonia. Gli artisti rischiano lo sfratto da Santarcangelo dopo la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato, che – accogliendo il ricorso del loro vicino di casa – hanno stabilito come le abitazioni dei Mutoid siano abusive e debbano essere demolite. Il Comune e la Regione, insieme ad avvocati e tecnici, stanno vagliando ogni possibile soluzione per salvare il capo di Mutonia, presente a Santarcangelo dal 1990. Il 26 al Supercinema verrà proiettato il film-documentario Hometown - Mutonia realizzato dal collettivo Zimmerfrei. Due giorni dopo, il 28, in consiglio sarà discusso l’ordine del giorno per manifestare il massimo sostegno ai Mutoid. Sarà Emanuele Zangoli, capogruppo del Pd, a presentarlo. Il Pd presenterà anche un ordine del giorno per realizzare a Santarcangelo un giardino dedicato ai giusti dell’umanità. Italo Piscitelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, tornerà invece sulla questione sicurezza con una proposta, maturata dopo l’episodio della morte di Ramy Elgaml a Milano. Piscitelli propone "di dotare tutte le pattuglie, comprese quella della polizia locali, di strumenti per fotografare sia i mezzi che gli occupanti che transitano davanti ai posti di blocchi, al fine di evitare inseguimenti pericolosi", e di utilizzare poi le immagini per le indagini "senza più mettere in pericolo gli uomini in divisa e i cittadini".