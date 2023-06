Nasce la Fondazione della comunità

Con la firma dei soci fondatori e lo statuto, è nata ufficialmente la Fondazione di comunità della provincia di RImini. È un passaggio fondamentale quello avvenuto a Palazzo Buonadrata. Con la firma del progetto, taglia il primo importante traguardo un percorso avviato due anni fa per il terzo settore riminese. I soci fondatori sono VolontaRomagna, la Fondazione Carim, la Fondazione San Giuseppe e l’Enaip Zavatta. Grande la soddisfazione per i presidenti che hanno firmato l’atto costitutivo: Giorgia Brugnettini di Volontaromagna, Paola Benzi della Fondazione San Giuseppe, Mauro Ioli della Fondazione Carim, Vittorio Betti dell’Enaip Zavatta. "Ciò a cui abbiamo dato vita è insieme un fatto storico per il territorio e una grande sfida per tutti: chiunque vorrà proporre progetti per lo sviluppo sociale dovrà trovare nella Fondazione di comunità un moltiplicatore di efficacia. Uno strumento che tutti insieme dobbiamo rendere autorevole e potente. Il tutto in una logica sussidiaria, tenuto conto che le istituzioni, da sole, non possono avere le risorse per garantire risposte adeguate".