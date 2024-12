Natale a Rimini: Tombole ed Eventi per Tutta la Famiglia

Per tante persone Natale fa rima con tombola. Insieme alla famiglia o con gli amici, le festività non sono davvero tali se non ci si ritrova attorno ad un tavolo con una cartella in mano sperando di azzeccare il numero giusto e portarsi a casa un ricco premio. Non importa vincere, quel che conta è ritrovarsi per trascorrere del tempo insieme.

Tanti, anche a Rimini e dintorni, gli eventi e le iniziative ai nastri di partenza, promossi e organizzati da comitati di frazione e cittadini. Ha aperto ufficialmente nel corso del fine settimana appena trascorso "E’Tendoun" di Viserbella, in via Porto Palos, che spalanca le sue porte con le tradizionali tombole a partire dalle 20.30 e poi ancora musica live, spettacoli di barzellette, cene a tema, animazione per bambini e angolo ristoro sempre aperto. Uno spazio da vivere in compagnia di tutta la famiglia sfidandosi a colpi di cartelle con l’obiettivo di fare incetta di premi.

Si gioca anche al Tendone delle Feste di Torre Pedrera in via San Salvador, il 21, 23 dicembre e poi dal 25 dicembre tutte le sere fino al 6 gennaio (escluso Capodanno) a partire dalle 21. L’associazione Happyness di Rimini organizza, dal 13 al 20 dicembre dalle 16 alle 18.30, una tombola con laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni nella chiesa della Riconcilliazione di via della Fiera.

L’associazione Pantòs Riccione organizza una tombola di beneficenza, un evento all’insegna della solidarietà e della condivisione, che si terrà il 14 dicembre alle 20.30 nella tensostruttura adiacente alla parrocchia S. Martino. Dopo il successo dell’anno scorso, tutto pronto per la seconda edizione della Tombola morcianese targata Morciano Calcio, Real Morciano e Scuderia Automobilistica Morcianese. Si comincia il 12 dicembre e si conclude lunedì 6 gennaio. Un tour de force da vivere in compagnia e in allegria nella cornice del padiglione fieristico di via XXV Luglio. Ci si ferma solo due serate, il 24 e il 31.

A Santarcangelo sono partite le tombole di Natale, grazie agli appuntamenti organizzati dall’associazione GM Eventi presso l’ex consorzio agrario di via De Garattoni. "Santarcangelo in festa nel Natale" prevede ogni sera, fino al 6 gennaio, la classica tombola, in più sono organizzati specifici spettacoli di intrattenimento. Voglia di tombola anche a Misano, nella frazione di Villaggio Argentina. Si comincia sabato e si continua fino al 5 gennaio nella sala polivalente di via Trebbio, con luverie e bevande gratis.

Dal 20 dicembre al 6 gennaio vanno in scena le "Tombolissime a Coriano", organizzate dalla polisportiva Junior Coriano insieme al Tropical Coriano, a partire dalle 20.30 al palazzetto dello sport di via Piane. Da non perdere San Clemente in Tombola, che torna anche quest’anno dal 14 dicembre al 6 gennaio al centro sportivo Coletta di via Cerro. Ricchi i premi in palio: si possono vincere anche biglietti per lo stadio e viaggi. Insomma: non resta che scegliere la propria cartella e confidare nella buona sorte. A tutti i giocatori: buon divertimento.