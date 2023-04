Negozio di armi da softair a caccia di un venditore

Un negozio di armi da softair a San Marino sta cercando un addetto alle vendite. Il candidato dovrà occuparsi sia della vendita al dettaglio che della vendita online. Si richiedono esperienza nella mansione, preferibilmente nel settore softair o armeria; buona conoscenza della lingua inglese, buona capacità nell’uso del computer, possesso di un mezzo proprio per raggiungere più agevolmente il luogo di lavoro. Completa il profilo una buona predisposizione al contatto e all’assistenza al cliente. Il contratto è a tempo determinato. Orario di lavoro a tempo pieno, con giorno di riposo infrasettimanale. Inserzione rivolta a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n.1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ’Lavoro per te’ dell’Agenzia regionale lavoro e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.