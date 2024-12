"Noi reduci dalla Coppa. Vanno gestire le energie"

Arriva una delicata trasferta in Toscana oggi per la Omag Mt San Giovanni nella terza giornata del ritorno della regular season di A2 volley femminile contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. La squadra di coach Marco Bracci, ex giocatore azzurro che ha praticamente vinto tutto nel corso della sua carriera, è reduce dalla vittoria per tre set a uno sul campo del Volley Casalmaggiore, e occupa la sesta posizione in classifica con tredici punti. Rispetto alla gara di andata la squadra toscana, però, presenta una novità, avendo ingaggiato dalla Cbf Balducci Macerata la regista Federica Braida che sostituirà la partente Noemi Moschettini.

La gara che si giocherà al Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno, è molto insidiosa poiché l’Omag-Mt affronterà un sestetto che sta attraversando un ottimo periodo di forma psico-fisica in quanto è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate. La Fgl-Zuma Castelfranco dovrebbe partire con la palleggiatrice Florencia Ferraro opposta al capitano Agata Zuccarelli, Silvia Lotti e Candela Sol Salinas in posto quattro, centrali Alessandra Colzi e Francesca Fava, libero Bisconti.

Starting six classico per l’Omag-Mt: coach Massimo Bellano partirà con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare per ritagliarsi un ruolo da protagoniste. San Giovanni dovrà fare i conti anche con la stanchezza alla fine di una settimana caratterizzata dall’impegno di mercoledì di Coppa Italia A2 (3-0 contro Cremona).

"Castelfranco ha una buona organizzazione di gioco, i loro punti di forza arrivano dalle centrali – spiega Stefano Manconi, presidente Omag Mt – in particolare da Alessandra Colzi ma occorre fare molta attenzione anche al posto due, Agata Zuccarelli, che sta disputando un’ottima stagione. La Toscana è una regione dove c’è una grande cultura della pallavolo e perciò mi aspetto un pubblico numeroso. Quando nei palazzetti si respira tanto calore, le gare diventano più belle da giocare. Quella di oggi è la classica partita da prendere con le pinze, perché siamo in trasferta e abbiamo nelle gambe la gara di coppa di mercoledì".

Luca Pizzagalli