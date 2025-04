"Non sarò più il sarto dei Papi"

Dopo 25 anni di collaborazione con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Papa, Filippo Sorcinelli, stilista e artista originario di Mondolfo, con atelier a Santarcangelo di Romagna, annuncia il desiderio di concludere il suo percorso come creatore delle vesti papali. Una decisione maturata lentamente, segnata dalla consapevolezza del tempo che passa e dalla voglia di rinnovamento. "Sono ormai 25 anni che realizzo abiti per i Papi – racconta – e ora, che mi avvicino ai 50 anni, sento il bisogno di chiudere questa esperienza con Papa Francesco. Vorrei che fosse lui il punto finale di un viaggio iniziato tanti anni fa".

Sorcinelli ha firmato capi per Benedetto XVI e Papa Francesco, interpretando con sensibilità il significato profondo della liturgia attraverso tessuti, forme e simboli. La sua moda, lontana dalla spettacolarizzazione, è sempre stata uno strumento di elevazione spirituale. "È una sorta di cordone ombelicale che, prima o poi, va tagliato – spiega – anche se è difficile e doloroso. Ma arriva un momento in cui senti che è giusto farlo".

Nel suo atelier di Santarcangelo, Sorcinelli non si limita alla sartoria: il suo universo creativo spazia tra arte, musica, profumi e design. Un approccio totale, che ha fatto di lui una figura unica nel panorama internazionale. Eppure, nonostante il desiderio di chiudere un capitolo importante, lascia aperta una piccola porta: "Lo dico ora, ma poi non si sa mai... certe chiamate sono davvero difficili da rifiutare".

Con l’eleganza che lo contraddistingue, Sorcinelli guarda al futuro, consapevole che ogni fine può essere anche un nuovo inizio. "Concludere con Papa Francesco sarebbe per me un gesto simbolico, il compimento di un cammino fatto di fede, arte e silenziosa dedizione". ormato la liturgia in arte.