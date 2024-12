Non si ferma all’alt poi cade in moto: 16enne in ospedale

La bravata gli è costata cara. È terminata con l’incidente e il ricovero in ospedale la folle fuga in moto di un 16enne sammarinese che non si è fermato all’alt della polizia civile. L’episodio è avvenuto sabato sera a San Marino, zona Gualdicciolo, in via Rivo Fontanelle. Il minorenne era alla guida di una moto da cross Ktm – priva di targa – quando, intorno alle 22, si è trovato davanti una pattuglia che gli ha intimato di fermarsi. Il ragazzo, alla vista degli agenti, si è dato la fuga e poi ha tentato, con una manovra azzardata, di sorpassare una Volkswagen T-Roc senza accorgersi che l’auto stava svoltando a sinistra. Nonostante la frenata di chi era alla guida della macchina, l’impatto è stato inevitabile e il ragazzo, sbalzato dalla moto, è volato a terra. Il 16enne è stato ricoverato in ospedale: ha riportato varie ferite, la più grave a una gamba, e guarirà in 30 giorni. Lievi ferite per le due persone a bordo dell’auto.