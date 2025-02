"Non uso l’auto e così risparmio"

"Cerco di non prendere mai l’automobile quando devo andare in centro, abito vicino a via Rimembranze e mi viene molto comodo prendere la bicicletta o il monopattino elettrico – dice Giorgia Sarni –. Non mi è ancora capitato di fermarmi in un posto a pagamento e quindi non mi sono reso conto degli aumenti, però ho visto che dopo tanti anni i prezzi sono cambiati. Il mio obiettivo è quello di prendere sempre meno l’automobile per una questione ambientale, ma senza dubbio anche per risparmiare su parcheggi e benzina. Lavoro all’ospedale Infermi e casa mia è molto vicina, quindi riesco molto bene in questa mia scelta, soprattutto in estate quando riesco a destreggiarmi ancora meglio nel traffico".