Nubi grige sull’inizio della stagione

Inizio di stagione da bandiera rossa. Il decreto che riforma la figura del marinaio di salvataggio pone un punto interrogativo in più sulla partenza della stagione balneare. Prima dell’entrata in servizio vera e propria dei marinai in torretta, nell’ultimo weekend di maggio, gli stabilimenti balneari potranno aprire, ma con le ultime novità introdotte dal ministero e attive già sul finire della scorsa stagione, andrà garantito il servizio di salvamento.

A parte le tante polemiche dei balneari contro le nuove disposizioni, diversi bagnini aprirono in ottobre e lo fecero perché avevano il brevetto da salvamento. Potranno rifarlo? "Se il brevetto gli scadrà quest’anno dovranno rinnovarlo con le nuove regole, ma quanti ci riusciranno? - dice Mauro Vanni presidente della Cooperativa bagnini di Rimini sud -. Stando al nuovo decreto dovranno rifare le prove pratiche rispettando i limiti imposti. Altrimenti dovranno cercarsi altri salvamenti". Di fatto non esistono più i rinnovi ‘automatici’ dei brevetti presentando il certificato medico.

Le incertezze in spiaggia non mancano mentre la stagione si sta avvicinando e il primo vero banco di prova potrebbe essere la Pasqua che cade nella seconda metà di aprile. Infine il decreto 85 del 2024 pone ancora una volta un limite a quei giovani che già a 16 anni vorrebbero lavorare durante l’estate. Non lo potranno fare in torretta e nemmeno nelle piscine degli alberghi.