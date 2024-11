Nuovo stadio, avanti tutta: pronto nel 2026

Se ne parlava da tanti, da troppi anni. Ora finalmente diventerà realtà. Accanto al ‘Mazzola’, a Santarcangelo sorgerà un altro stadio da calcio, con campo regolamentare e omologato per partite ufficiali (per i campionati fino all’Eccellenza). L’impianto, che prenderà il posto dell’attuale antistadio, era atteso da molto tempo in città. E l’amministrazione, dopo la variazione di bilancio (approvata un mese e mezzo fa) che ha destinato i primi fondi per l’antistadio e per la sistemazione del centro sportivo di Sant’Ermete, non ha perso tempo. È di questi giorni l’assegnazione del progetto per il nuovo stadio allo studio D e Bm architetti associati di Cisano Bergamasco, specializzato in interventi di rigenerazione urbana. Allo studio è stato affidato l’incarico per la progettazione e per la direzione dei lavori, per un importo di 102mila euro. Costerà complessivamente 1,2 milioni il nuovo stadio a fianco al ‘Mazzola’. Chiamarlo nuovo antistadio è riduttivo: l’impianto avrà anche una tribuna e, come detto, sarà finalmente omologato per partite ufficiali. Il campo sarà in erba sintetica e verrà dotato di un nuovo sistema di illuminazione. Per l’opera il Comune di Santarcangelo accenderà un mutuo da un milione di euro. A breve verrà fatto il bando per assegnare i lavori, che in ogni caso partiranno nell’estate 2025 per non intralciare l’attività e della prima squadra e del settore giovanile della Young Santarcangelo. Che, dopo aver centrato in aprile la terza promozione di fila in cinque anni, spera di fare il poker.

La squadra gialloblù, approdata in Promozione, sta disputando un’altra ottima stagione e sogna di centrare l’ennesimo traguardo e approdare in Eccellenza. Con l’assessore allo sport Angela Garattoni si sta ragionando anche dei prossimi interventi al ‘Mazzola’, ma prima il Comune realizzerà il nuovo stadio. Che sarà pronto per la fine dell’estate 2026. Entro giugno 2026 dovrà essere pronto anche il nuovo palasport di Santarcangelo. I lavori, partiti da pochi mesi, sono finanziati da fondi Pnrr.

Un intervento atteso è anche la sistemazione della pista ciclopedonale sulla Santarcangiolese. Si interverrà (per stralci) su vari tratti. Il Comune ha stanziato oltre 130mila euro per i lavori, che partiranno lunedì nel tratto compreso tra le vie Cupa e Contea. Durante i lavori, per esigenze di cantiere, verrà istituito il limite dei 30 km orari sulla Santarcangiolese.