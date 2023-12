Offende i poliziotti: "Siete amici dei Savi". Poi li aggredisce

Sarebbe ricorso persino alla Uno Bianca e ai fratelli Savi un 43enne riminese arrestato in flagranza ieri notte dopo aver dato di matto la sera di giovedì in via Flaminia, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti poiché allertati da un avvocato a cui il 43enne, ubriaco, impediva di uscire dal parcheggio dello studio legale. Sul posto anche i sanitari del 118, primo bersaglio di minacce e offese da parte dell’uomo. All’intervento dei poliziotti quindi il 43enne ha iniziato a inveire contro di loro con frasi del tipo "Siete amici dei fratelli Savi, fate schifo, vi ammazzo". Dalle parole ai fatti, poiché prima di essere arrestato il 43enne si è scagliato contro i poliziotti ferendoli lievemente con calci e pugni.