Oggi i sorteggi, ospite Enrico Chiesa

Ci sarà l’ex attaccante di Parma e Lazio, Enrico Chiesa per i sorteggi delle semifinali di Coppa Italia Serie C. Questo pomeriggio, alle 16 in diretta su Sky Sport e Now, si determineranno gli accoppiamenti dei due confronti che vedranno protagoniste Trapani, Rimini, Caldiero Terme e Giana Erminio. I biancorossi conosceranno il nome del prossimo avversario da battere. Ma questa volta non sarà una gara secca. Infatti, sono previste andata e ritorno con il primo round programmato per il 22 gennaio e il secondo il mese successivo. Ma intanto i biancorossi restano concentrati sull’ultima sfida di campionato, quella in programma domenica (calcio d’inizio alle 19.45) al ’Romeo Neri’ contro il Carpi. Si tratta dell’ultima gara del 2024 per il Rimini, ma anche la prima del girone di ritorno e la squadra di Buscè ha intenzione di ripartire continuando a spingere sull’acceleratore. Poi sosta, feste e l’inizio del mercato di riparazione.