Operaio specializzato in lavorazione dei metalli

L’impresa Giorgi Giuliano di Riccione cerca un operaio da inserire nel reparto produttivo per la brunitura dei metalli. Si cerca una persona seria e motivata, eventualmente da formare. Il candidato dovrà svolgere le seguenti attività: carico e scarico materiale del cliente (a mano o con muletto), posizionamento dei pezzi metallici su telaio o barile e riposizionamento degli stessi nei propri contenitori dopo la lavorazione, consegna del materiale ai clienti in zona Riccione - Pesaro con camion aziendale. Si richiede serietà, puntualità e buona memoria per non confondere i pezzi dei vari clienti. Indispensabile buona conoscenza lingua italiana parlata e scritta, pat. B e preferibilmente auto propria. Consigliato buon uso di Google maps, whatsApp e apprezzato l’uso di Word, Excel, e-mail. Necessaria la vaccinazione antitetanica. Inizialmente l’assunzione sarà a tempo determinato o in apprendistato. Orario a tempo pieno spezzato (8.30-12.30 e 14.30-18.30). Candidature su ‘Lavoro per te’.