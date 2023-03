Ora anche Cattolica vuole salire sul Trc

La Regina crede sempre più nel turismo congressuale e punta a rafforzare i collegamenti con Rimini. Una priorità è il progetto per il prolungamento del Trc fino a Cattolica. A ribadirlo è la sindaca Franca Foronchi: "I comuni della costa, Riccione in primis, sono tornati a credere nel prolungamento del Trc fino a Cattolica e noi siamo con loro. Il collegamento del Metrò di costa per Cattolica è fondamentale ed abbiamo inaugurato una nuova stagione di dialoghi con tutti gli enti preposti. La stazione di arrivo e partenza sarebbe ideale in zona Navi e noi ci crediamo. Penso agli enormi vantaggi per chi si reca a Rimini per studio, per i nostri turisti che potrebbero arrivare direttamente dall’aeroporto e per altri collegamenti come ad esempio il filo diretto con Rimini Fiera anche nei mesi invernali. È un tema che ci sta a cuore e sul quale lavoreremo nei prossimi mesi di legislatura".

In settimana la sindaca è stata in visita all’aeroporto internazionale ‘Federico Fellini’ di Rimini e San Marino. Ad accoglierla nella struttura è stato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014, società di gestione dello scalo aeroportuale. "Grazie all’ad Corbucci – ha sottolineato la sindaca Foronchi – ho avuto modo di addentrarmi e conoscere meglio la struttura e la sua organizzazione. Abbiamo avuto modo di confrontarci sulle prospettive di sviluppo dell’aeroporto che consideriamo porta d’ingresso per la vacanza nel nostro territorio, dal mare al meraviglioso entroterra della Valconca". Per l’estate 2023 la compagnia Ryanair collega il Fellini a nove destinazioni: alle otto già operative nel 2022 (Budapest, Varsavia, Cracovia, Palermo, Londra, Kaunas, Vienna e Cagliari) si è aggiunta la novità di Praga. "Della crescita dell’aeroporto – ha ribadito la sindaca cattolichina – ne trae beneficio tutta la Romagna, e non solo. L’obiettivo principale è quello di fare sistema nell’ambito dei trasporti. Ed anche per questo continuiamo ad insistere nel prossimo prolungamento del tracciato del Trc sino alla zona de Le Navi. Il turista in arrivo in aeroporto potrebbe, così, usufruire di un collegamento diretto con Cattolica".

Luca Pizzagalli