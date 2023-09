Oratorio in festa e Gran galà L’Anspi celebra 60 anni

Settantacinque squadre provenienti da tutta Italia, oltre 50 oratori di altrettante parrocchie e più di un centinaio di operatori tra arbitri, collaboratori e animatori per un totale di 1500 partecipanti e 6.000 presenze turistiche in bassa stagione. Ovvero, da ieri a domenica con la 41esima rassegna nazionale ’L’Oratorio in Festa- Gioca con il sorriso’, che coincide col 60° anniversario dell’Anspi, associazione nazionale San Paolo Italia.

Che oggi festeggia con il ’ Gran

Galà 60° Anspi’. Un grande "oratorio a cielo aperto" accenderà i riflettori sul palco di piazzale Capitaneria di Porto, sul porto: dalle 21 via alla festa. Tra gli ospiti d’onore Orietta Berti, Cristiano Militello, Riccardo Aldighieri, Federica Carta con la conduzione di Andrea Prada. "Benvenuti nella vostra ’casa al mare’ – ha detto il sindaco Filippo Giorgetti nella presentazione di ieri mattina –. Anspi per Bellaria Igea Marina non è solo un appuntamento storico, che ogni anno con piacere si rinnova, ma è un evento speciale grazie ai valori aggregativi che trasmette e che la nostra città è lieta di poter promuovere". Il presidente Anspi Giusepe Dessì ha sottolineato lo spirito di familiarità che da oltre un ventennio lega l’associazione a Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu: "E’ molto raro creare un binomio così stabile e profondotra un’associazione ed un luogo ospitante come quello che intercorre tra Anspi e Bellaria Igea Marina da ben 24 anni". I ragazzi Anspi oltre a sfidarsi sui campi da calcio e pallavolo svolgeranno anche attività di intrattenimento aperte al pubblico per coinvolgere la città, come spiega il vicepresidente don Marco Fagotti.

Novità per l’edizione 2023 è inoltre la presenza della Summer School Anspi, presentata da Mauro Bignami, ovvero un luogo di formazione per gruppi di educatori e coordinatori degli Oratori, che in tre giornate, "trasmetteranno nuovi strumenti per stare con i ragazzi". Una divertente curiosità introdotta quest’anno è anche la sfida aggregativa ai video giochi ovvero, postazioni di video games dove i ragazzi potranno sfidarsi in squadra e non individualmente come al solito. Altra novità sarà la presenza presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ì, fino a domenica 10 settembre, della reliquia del Beato Carlo Acutis e relativa mostra su di esso, allestita presso lo Stadio Nanni ad ingresso libero e gratuito.