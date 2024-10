Ordine, vince Grossi. Plebiscito di consensi

Vittoria netta per la lista ‘Continuità e rinnovamento’ capitanata dal presidente uscente Maurizio Grossi. Quella che si è chiusa ieri all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri è stata un’elezione senza storia. I votanti hanno confermato con larga maggioranza la linea del consiglio uscente dando alla lista del presidente Maurizio Grossi la vittoria. Un risultato ampio se si pensa che tutti e quindici i rappresentanti della lista entrano nel nuovo consiglio. Non rimane nemmeno un consigliere per la lista ‘Uniti per cambiare’ che contava anche sul dottor Pietro Pesaresi, presidente dello Snami, il sindacato dei medici di medicina generale. Pesaresi è risultato il primo dei non eletti. C’è tuttavia un dato che lascia intendere come la sfida sia stata più interessante e combattuta rispetto a quanto il risultato non dica. Dei 2.400 iscritti all’Ordine riminese si sono recati al voto in 854. In termini assoluti potrebbe apparire una numero piccolo, ma è di gran lunga superiore a quanto visto nelle elezioni degli anni passati. La stessa lista ‘Continuità e rinnovamento’ parla di record assoluto di partecipazione. Il più votato è risultato infine lo stesso Grossi seguito dalla dottoressa Loreley Bianconi e da un duo formato da Mascia Grani e Bianca Morolli arrivate in quest’ordine, staccate di appena una preferenza tra loro.

"È stata un’espressione chiara quella dei colleghi – precisa Maurizio Grossi –, sintomo che quanto abbiamo fatto in questi anni è piaciuto agli iscritti. Abbiamo sempre cercato di essere un punto di riferimento, anche per il cittadino soprattutto in un periodo di sofferenza per il sistema sanitario".

A questo punto manca solo la riunione del nuovo consiglio prevista per martedì prossimo dove sarà nominato il nuovo presidente dell’Ordine che sarà Maurizio Grossi, "il naturale candidato alla presidenza insieme alla sua squadra" scrivono dalla lista vincitrice.

Dagli sconfitti arrivano le congratulazioni ai vincitori "ai quali auguriamo un buon lavoro in futuro, e ringraziamo il presidente Grossi per i toni pacati utilizzati" premette Pesaresi. Ma l’avere perso il confronto non porterà allo scioglimento del progetto di ‘Uniti per cambiare’. "Per noi è un punto di partenza importante – riprende Pesaresi –. Guardando ai risultati delle elezioni in diversi altri Ordini a livello nazionale, dove si sono presentate liste antagoniste, il nostro è il migliore. Siamo partiti tardi, ma siamo soddisfatti di avere portato un confronto nella categoria. L’altissima affluenza lo testimonia. Infine a Rimini si è preferita la conservazione di quanto fatto in precedenza. Comunque sia noi andiamo avanti e in futuro ci saremo".

Andrea Oliva