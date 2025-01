‘Paesi che vai’ racconta . San Marino

‘Paesi che vai... luoghi, detti, comuni...’, lo storico programma Rai, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai2 dalle 14 alle 15, sbarca all’estero raggiungendo San Marino. Livio Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo. Terzo Stato più piccolo al mondo, il Titano, nel corso dei secoli, ha mantenuto la propria indipendenza resistendo a guerre, invasioni, dittature e stravolgimenti politici in nome della libertà. Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Due, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Leonardi, insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, accompagnerà gli spettatori dentro il cuore della Repubblica: a Palazzo Pubblico. Vigilato dalle Guardie di Rocca, nelle loro splendide uniformi, racconterà la sede dei due Capitani Reggenti e del Consiglio grande e generale. Ma non solo.